Karaçi'deki Terör Saldırısında 2 Çinli Hayatını Kaybetti

KARAÇİ, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki terör saldırısında 2'si Çin vatandaşı olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bir Çin vatandaşı da dahil olmak üzere çok sayıda kişi ise yaralandı.