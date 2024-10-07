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Karaçi'deki Terör Saldırısında 2 Çinli Hayatını Kaybetti

Karaçi'deki Terör Saldırısında 2 Çinli Hayatını Kaybetti
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Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen terör saldırısında 2'si Çin vatandaşı olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti. Saldırıda bir Çin vatandaşı da dahil olmak üzere birçok yaralı bulunuyor.

KARAÇİ, 7 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki terör saldırısında 2'si Çin vatandaşı olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybederken, bir Çin vatandaşı da dahil olmak üzere çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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