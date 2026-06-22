Haberler

Pakistan'da bir aracın ibadethane önündeki yas çadırına çarpması sonucu 14 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Karaçi kentinde kontrolden çıkan bir pikap, ibadethane önündeki yas çadırına çarptı; çoğu kadın 14 kişi yaralandı. Sürücü fren arızası nedeniyle kaza yaptığını söyledi, polis terör bağlantısına dair delil bulamadı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir aracın, bir ibadethane önünde yas tutmak için kurulan çadıra çarpması sonucu çoğu kadın 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

The Dawn gazetesinin haberine göre Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde resmi kurumların yoğunlukta olduğu DHA bölgesinde pikap araç kontrolden çıkarak bir ibadethane önündeki yas çadırına daldı.

Yerel Karakol Amiri Rashid Ali, gazetecilere açıklamasında olayda, çadırda yas tutmak üzere toplanan çoğu kadın 14 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan sürücü, ilk sorgusunda frenlerin arızalanması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Dawn gazetesine konuşan Karaçi Polis Şefi Azad Khan, olayın henüz "terör eylemi" olduğuna dair bir delile ulaşmadıklarını belirtti.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, olayın her yönden soruşturulması talimatını verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa etti

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! AK Parti'ye katılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önünde akılalmaz doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!

Hastane önünde doğum: Pijama paçasına düşen bebeğini böyle kurtardı!
Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Havuzda tesettür krizi! Savcılık itiraz etti, site görevlisi tutuklandı

Site havuzunda kaydedilen skandal görüntü tutuklama getirdi
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
İBB yöneticisi Karaal'in kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi

İBB yöneticisinin kaçırılması ile ilgili 12 kişi adliyeye sevk edildi
Dünya Kupası zaferi koca ülkeyi sokağa döktü

Tarihi zaferi sokağa dökülerek kutladılar

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler