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Karaçi'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Sular Altında Kalan Caddeler

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Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi, kavurucu sıcakların ardından gelen şiddetli yağışlarla birlikte sular altında kalan caddelerle karşılaştı. Ülkenin güneydoğusunda yer alan liman kentinde yaşanan muson etkisi nedeniyle sele neden olabilecek şiddetli yağışlar görülüyor.

KARAÇİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi, kavurucu sıcakların yaşandığı günlerin ardından gelen şiddetli yağışla birlikte hava koşullarında keskin bir değişim yaşadı.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan liman kentinde kent sakinlerinin günlerdir süren sıcak hava dalgası nedeniyle yüzme havuzlarında ya da denizde serinlemek zorunda kaldığı günlerin aksine, Cumartesi günü insanlar ve araçlar sağanak yağış sonrası sular altında kalan caddelerde ilerlemeye başladı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 21 Temmuz'a kadar ülkede şiddetli muson etkisinin beklendiğini, şiddetli yağış, rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların sele neden olabileceğini bildirmişti.

Pakistan'ın Eylül ortasına kadar sürecek olan muson sezonunda şimdiye dek normalin yüzde 8 üzerinde yağış aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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