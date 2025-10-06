Karaçi'de Gazze Soykırımı Protestosu: Binlerce Kişi Yürüyüşte

Pakistan'ın Karaçi kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırımı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Filistin destekçileri, Karaçi'nin Şar-i Faysal bölgesinde bir araya geldi.

Cemaat-i İslami (JI) partisinin organize ettiği yürüyüşe katılan binlerce kişi, İsrail'in Gazzelilere yönelik soykırımına karşı sloganlar ve dövizlerle tepkisini ortaya koydu.

Gösteride konuşan JI lideri Hafız Naimur Rehman, İsrail'in, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlere destek verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 139 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 583 kişi de yaralandı.