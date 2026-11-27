Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Dawn'ın haberine göre Karaçi kentinde inşaat halindeyken çöken 6 katlı binanın enkazında 3 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Böylece olaydaki can kaybı sayısı 6'ya çıkmış oldu.

Olayda yaralanan 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah'ın talimatı doğrultusunda Sindh Yerel Yönetim Sekreteri ve Sindh Bina Kontrol İdaresi Direktörü Waseem Shamshad görevden alındı.

Şah, binanın sahibi Selman Tahir ve müteahhidi Zişan'ın da bir an önce gözaltına alınması için polise talimat verdi.

Kaynak: AA