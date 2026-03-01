Pakistan'da bir grup gösterici, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren grup, ABD Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Geo News'in haberine göre, İran'a yönelik saldırıları protesto eden grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplantı.

Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

Dawn gazetesine konuşan yetkililer, göstericilerle polis arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Çatışmalarda yaralananların tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı, gösteriler nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar, sosyal medyaya yansıdı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.