Pakistan'daki alışveriş merkezinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Güncelleme:
Pakistan'ın Karaçi kentinde 17 Ocak'ta çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye ulaştı. Ekipler, enkazda arama çalışmalarına devam ederken, kimlik tespiti için cesetler morga gönderildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

Pakistan'ın Geo News kanalına göre, Karaçi'deki alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından ekipler, enkazda arama çalışmalarına devam ediyor.

Arama kurtarma ekiplerinin alışveriş merkezindeki bir dükkandan 30 civarında ceset çıkarmasının ardından, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye ulaştı.

Kimlik tespiti yapılmak üzere cenazeler morga gönderilirken, onlarca kişiden hala haber alınamıyor.

Yetkililer, yangında ciddi hasar alan alışveriş merkezi ve plaza kompleksinin arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yıkılmasını tavsiye etti.

Karaçi'deki alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta yangın çıkmıştı.

Yangın sonucu bir bölümü çöken alışveriş merkezi ve plazanın yer aldığı kompleksin, yaklaşık 8 bin metrekarelik alana yayılan ve 1200 dükkanın bulunduğu büyük bir yapı olduğu bildirilmişti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

