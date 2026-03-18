Haberler

Hatay'da Karaçay Barajı yüzde 100 doluluğa ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Karaçay Barajı, yaz aylarındaki kuraklıktan sonra kış aylarının sağanak ve kar yağışlarıyla doluluk oranını yüzde 100'e çıkardı. Baraj, geçen yaz yaşanan su sıkıntısını geride bırakarak bölge halkını sevindirdi.

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nda su seviyesi, geçen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi oranda geriledi, doluluk oranı yüzde 6 seviyelerine kadar düştü. Bazı bölgelerde su temininde zorluklar yaşandı. Barajdaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi sonrası alternatif su kaynakları devreye alındı. Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu. Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

