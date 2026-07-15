Aydın'da orman yangınında 20 dekar alan zarar gördü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında 20 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

Karacasu ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale etmek için bölgeye ulaşan ekipler, 6 arazöz ve 3 su tankeri ile söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 20 dekar kızılçam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edildi.

Güvenlik güçleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı