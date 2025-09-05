Karacaören Şelalesi: Doğanın Tüm Güzellikleriyle Yaz-Kış Ziyaretçi Bekliyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Karacaören Şelalesi, kışın sunduğu güzelliğin yanı sıra yaz aylarında şehrin sıcağından bunalanlara alternatif rota oluşturuyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Karacaören Mahallesi'nde yer alan 92 metre uzunluğundaki şelale, 13 küçük şelaleden oluşuyor.

Kademe kademe dökülen şelaleye, kayın, kızılağaç, gürgen, kestane, taflan ağaçları eşlik ediyor.

Her mevsim ayrı güzellik sunan Karacaören Şelalesi, bölge turizmi açısından önemli bir değer olarak öne çıkıyor.

"Gelip herkesin görmesini istiyoruz"

Yöre sakini Ahmet Tekin, AA muhabirine, Karacaören Şelalesi'nin yaz kış güzel olduğunu söyledi.

Tekin, şelalenin kış aylarında yağışlarla beraber daha yoğun aktığını belirterek, "Köyün içme suyu ile birkaç belde buradan su alıyor. Üç basamaklı şelalemiz doğal bir güzellik. Son yıllarda şelalemize olan ilgi arttı. Bilenler, duyanlar geliyor. Şelalemiz yaz kış sürekli akıyor." dedi.

Semiha Tekin de şelalede özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Şelalenin yaz aylarında sıcaktan bunalanlar için kaçış noktası olduğunu ifade eden Aydın Alver ise şunları kaydetti:

"Piknik yapmaya çok gelen oluyor, gezmeye geliyorlar. Gelen bir daha geliyor. Kışın da güzel oluyor. Kar yağdığı zaman da güzel oluyor. Doğal bir güzelliği var. Gelip herkesin görmesini istiyoruz. Köyümüz de çok güzel. Biz de koruyoruz, ilgilenen bakımını yapan arkadaşlarımız var. Belediye düzenli olarak geliyor, çöpleri topluyor. Her hafta sonu burası ziyaretçilerle doluyor. Bu güzelliği herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Güzelliği, doğayı, yeşilini..."