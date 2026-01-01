Haberler

Sinop'ta karacaların kar küreme aracına eşlik ettiği anlar kamerada

Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme aracına eşlik eden iki karacayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karacalar, bir süre çalışmalara katıldıktan sonra ormanlık alana girdi.

Sinop'ta iki karacanın kar küreme aracına eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkeli ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yol güzergahında iki karaca ile karşılaştı.

Ekiplerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenen karacaların bir süre iş makinesine eşlik ederek yol boyunca koştukları görüldü.

Karacalar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

