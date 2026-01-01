Sinop'ta karacaların kar küreme aracına eşlik ettiği anlar kamerada
Sinop'un Türkeli ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme aracına eşlik eden iki karacayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karacalar, bir süre çalışmalara katıldıktan sonra ormanlık alana girdi.
Türkeli ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yol güzergahında iki karaca ile karşılaştı.
Ekiplerce cep telefonu kamerasıyla görüntülenen karacaların bir süre iş makinesine eşlik ederek yol boyunca koştukları görüldü.
Karacalar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel