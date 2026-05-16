Tekirdağ'da öğrenciler fuarda projelerini sergiledi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 programı kapsamında bilim fuarı düzenledi. Öğrenciler çevre, robotik ve biyolojik çeşitlilik gibi alanlardaki projelerini sergiledi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında bilim fuarı düzenlendi.

Okulda gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, hazırladıkları projeleri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bu yıl yapılan başvurular sonucunda Süleymanpaşa ilçesinde projesi kabul edilen tek ortaokul ve tek köy okulu olan 75. Yıl Karacakılavuz Cumhuriyet Ortaokulu, geçen yıl başlattığı bilim fuarı geleneğini ikinci kez sürdürdü.

Proje koordinatörlüğünü fen bilimleri öğretmeni Büşra Çalışkan'ın yürüttüğü etkinlikte öğrenciler; çevre kirliliği, robotik sistemler, biyolojik çeşitlilik ve sosyal sorumluluk alanlarında hazırladıkları çalışmaları tanıttı.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl başlattıkları bilim fuarını bu yıl da devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir köy okulunda bilimsel çalışmaların sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu ifade eden Çalışkan, "Bu yıl ilçemizde projesi kabul edilen tek ortaokul olduk. Bilimin sadece merkezde değil, her yerde yapılabileceğini öğrencilerimizle birlikte göstermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin projelere olan ilgisi ve özgüveni bizi mutlu ediyor." dedi.

Ziyaretçiler, öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe öğretmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
