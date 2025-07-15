Karacabey'de Servis Araçlarına Yoğun Denetim

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Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği, 7-11 Haziran tarihleri arasında 103 servis aracını denetleyerek, kural ihlali yapan 14 araca ceza uyguladı ve 6 aracı trafikten men etti. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 103 servis aracı kontrol edildi, kural ihlali yapan 14 araca ceza kesildi, 6 araç ise eksiklikler nedeniyle trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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