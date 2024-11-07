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Karacabey'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Semineri Düzenlendi

Karacabey'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Semineri Düzenlendi
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Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik Denetleme İstasyonu, Yenikaraağaç İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik trafik semineri gerçekleştirdi. 110 öğrenci ve 10 öğretmenin katıldığı seminerde temel trafik kuralları anlatıldı.

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ile Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik trafik semineri gerçekleştirdi.

Yenikaraağaç İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitimde, temel trafik kuralları, yolun karşısına geçiş, servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, okul geçidi kullanımı, alt geçit ve üst geçit kullanım kuralları konularında trafik dedektifleri seminer verdi. Seminere 110 öğrenci ve 10 öğretmen katılım sağladı.

Semineri dikkatle dinleyen öğrenciler merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri konular hakkında sorular sordu. Öğrencilere trafik kurallarının eğlenceli şekilde anlatıldığı boyama kitabı hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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