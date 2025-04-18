Karacabey'de KADES Uygulaması Tanıtıldı
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile birlikte KADES uygulamasını vatandaşlara tanıttı. Toplantıda broşürler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara Kadın Acil Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.
Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Ömer Matlı Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlara yönelik KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği toplantıda uygulanmanın kullanımının anlatıldığı broşürler de dağıtıldı.
Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel