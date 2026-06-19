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Ailesiyle tartışıp evden ayrılan Süer, ormanda aranıyor

Ailesiyle tartışıp evden ayrılan Süer, ormanda aranıyor
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan Ali Süer (61) için ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk ettiği ve bir daha haber alınamadığı öne sürülen Ali Süer (61) için ekipler, ormanda arama çalışması başlattı.

Karacabey ilçesi kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde yaşayan Ali Süer, iddiaya göre dün gece saatlerinde ailesiyle tartıştıktan sonra yanına cep telefonunu almadan evden ayrıldı. Süer'in eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda AFAD, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Kum Tanesi Derneği Arama Kurtarma (KUMDAK) ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Ali Süer'in gidebileceği muhtemel güzergahları değerlendiren ekipler, çalışmalarını Ekmekçi Mahallesi'ni saran yoğun ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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