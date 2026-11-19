Karabük-Zonguldak trenleri köprü çalışması nedeniyle 19-20 Kasım'da sefer yapmayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük ile Zonguldak arasında hizmet veren yolcu trenlerinin köprü yenileme çalışmaları nedeniyle 19-20 Kasım'da sefer yapmayacağı bildirildi. Valilik, Filyos-Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışması nedeniyle seferlere ara verileceğini açıkladı.
Karabük ile Zonguldak arasında hizmet veren yolcu trenlerinin, köprü yenileme çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın sefer yapmayacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Filyos ile Saltukova arasındaki köprü yenileme çalışmaları nedeniyle tren seferlerine 19-20 Kasım'da ara verileceği" kaydedildi.
Kaynak: AA