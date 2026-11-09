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Karabük Yenice'de kazada otomobil sürücüsü öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, ağır yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Atakan Bağbaşı (42) idaresindeki 34 MHA 232 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Atatürk Mahallesi Tomruk Deposu mevkisinde A.A'nın kullandığı 06 FUH 701 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Bağbaşı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile otomobildeki M.S.K. ve H.B, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralı H.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Bağbaşı'nın AK Parti Yenice İlçe Yürütme Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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