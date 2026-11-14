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Karabük Yenice Çamlı köyünde cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi

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Karabük Yenice Çamlı köyünde cami lojmanı yangında kullanılamaz hale geldi
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Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde imamın kullandığı tek katlı cami lojmanında çıkan yangın söndürüldü. Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında lojman kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yangın çıkan cami lojmanı kullanılamaz hale geldi.

Çamlı köyünde imam E.E'nin kullandığı tek katlı lojmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler lojmanın tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerce söndürülen yangında, lojman kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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