Karabük ve Eskipazar'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı

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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kent merkezi ile Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 3 gram sentetik uyuşturucu, 12 sentetik ecza hap, uyuşturucu madde kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 980 lira, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, 18 kilo 700 gram bandrolsüz kıyılmış tütün, 10 bin 80 adet kaçak sigara ve 12 makaron (filtreli sigara kağıdı) sarım makinası ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA