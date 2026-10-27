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Karabük ve Bartın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Karabük ve Bartın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı Haber Videosunu İzle
Karabük ve Bartın'da silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Karabük ve Bartın'da 23 adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı; operasyonda 32 tabanca ve 4 tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Karabük ve Bartın'da düzenlenen "silah kaçakçılığı" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilgili birimlerle koordineli bir şekilde, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Karabük ve Bartın'da operasyon gerçekleştirildi.

Karabük ve Bartın'da 23 adreste yapılan aramada, 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, 2 bin 500 çeşitli çaplarda fişek, çok sayıda silah parçası, yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen 4 tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ile dedektör ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zanlılardan 3'ü adli kontrolle, 3'ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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