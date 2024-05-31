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Karabük Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

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Karabük Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Programda yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığı vurgulandı ve adalet çağrısı yapıldı.

Karabük Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Sosyal Yaşam Merkezi önünde bir araya geldi.

Pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, sloganlar atarak Teknoloji Fakültesi önüne kadar yürüdü.

İsrail'in saldırıları fakülte merdivenlerine konulan oyuncak bebek, ayakkabı ve kefenlerle protesto edildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam eden programda grup adına açıklama yapan Karabük Genç İHH Başkanı Mehmet Ali Kuru, İsrail'in yaklaşık 8 aydır Filistin'de soykırım yaptığını söyledi.

Kuru, Gazze'deki katliam ve soykırımın karşısında şanlı bir direniş gösterildiğini belirterek, "Başta ABD olmak üzere batılı devletler bu katliama göz yummanın da ötesinde İsrail'i açıktan desteklemekten çekinmiyor. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya ve zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet etmeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Biliyoruz ki dünyanın dört bir yanı artık Gazze'dir, Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykıran her dil Filistin için eylemde, duada ve kıyamdadır. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı çok yakında siyonizmi yenecek ve bu beladan kurtaracak." ifadesini kullandı.

Program, konuşmanın ardından yapılan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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