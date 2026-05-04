Karabük Üniversitesi "Webometrics Dünya Üniversiteler" sıralamasında yerini yükseltti

Karabük Üniversitesi, uluslararası başarı ölçüm endeksi Webometrics sıralamalarında Türkiye'de 36'ncısı, dünyada 1475'inci sıraya yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının akademik üretim, dijital görünürlük ve uluslararası etkileşim düzeylerini ölçen Webometrics sıralamalarında 2022-2026 döneminde hem Türkiye hem de dünya sıralamasında ilerleme kaydetti.

Webometrics verilerine göre Karabük Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 2022'de 41'inci sırada yer alırken 2026'da 36'ncı sıraya yükseldi.

Üniversite, 2022'de dünya sıralamasında 2037'nci sırada bulunurken, 2026'da 1475'inci sıraya yükselerek 562 basamaklık ilerleme sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitesi olarak bilgi üretimini merkeze alan, araştırma odaklı ve uluslararası etkileşimi güçlü bir yükseköğretim yaklaşımı benimsediklerini belirtti.

Webometrics sıralamalarında elde ettikleri yükselişin, bilimsel üretimin, dijitalleşme çalışmalarının ve akademik görünürlüğün gelişimini ortaya koyduğuna değinen Kırışık, "Üniversitemizi, bilimsel çalışmaların niteliğini artıran, akademik işbirliklerini güçlendiren ve topluma katkı sunan kurum olarak daha ileri seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda akademik altyapımızı geliştirmeye ve nitelikli çalışmalar üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
