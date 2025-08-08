Karabük Üniversitesi Rektöründen YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektöründen YÖK Başkanı Özvar'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Görüşmede yükseköğretim alanındaki gelişmeler ve Sosyalfest gibi projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, görevine yeniden atanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a, "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ile ulusal ve uluslararası akademik ağların güçlendirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Ziyarette KBÜ öncülüğünde insan ve toplum merkezli bakış açısıyla hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyaç ve sorunlarına yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan bu yıl ikincisi düzenlenecek Sosyalfest ile KAPGEM tarafından kamu politikaları alanında bilim temelli geliştiren raporlar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Kırışık, Özvar'a yeni dönemde başarı dileklerini ileterek, görev süresinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu

Yüksel Yıldırım, Galatasaray'daki ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turist minibüsü uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.