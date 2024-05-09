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Karabük Üniversitesi Personeline Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu Verildi

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Karabük Üniversitesi personeline, Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları tarafından maaş hesaplama ve SGK işlemleri konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) personel maaş hesaplama ve SGK işlemleri kursu verildi.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi uzmanları tarafından hizmet içi eğitim kapsamında KBÜ personeline yönelik düzenlenen kursta, maaş ve tahakkuk süreçleri, özlük hakları ve maaş tahsilatı konularında bilgi verildi.

Eğitimin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, katılımcılara sertifikalarını verdi.

Özbekistan Alfraganus Üniversitesinden KBÜ'ye ziyaret

Özbekistan Alfraganus Üniversitesi Rektörü Mahmudov Muhammadismoil, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırışık'tan Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, akademik birimlere yaptığı ziyaretler çerçevesinde Orman ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine ziyarette bulundu.

Rektör Kırışık, fakültelerin mevcut durumu, akademik faaliyetler ve gelecek hedeflerine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

KBÜ tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel sağlık eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü tarafından Yunus Emre İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Temel Sağlık Eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, sağlıklı beslenme alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

Öğrencilerin günlük yaşamlarında kolayca uygulayabilecekleri pratik bilgilerle ağız ve diş sağlığının yanı sıra kişisel hijyenin ve dengeli beslenmenin genel sağlık üzerindeki etkileri anlatıldı. Etkinlikte, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasının önemi vurgulandı.

Karabük Üniversitesi Gönüllü Hekimler Birliği Kulübü üyeleri, öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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