Haberler

Karabük Üniversitesinden çevre dostu faz değiştiren malzeme projesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesi, KARDEMİR sinter tesislerinden çıkan meros atığını yapı sektöründe yeniden kullanmayı hedefliyor. Proje, enerji verimliliği sağlayan yenilikçi malzemelerin geliştirilmesini amaçlıyor.

Karabük Üniversitesinde geliştirilen projeyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) sinter tesislerinden çıkan meros atığının (sinter külü) yapı sektöründe yeniden kullanılması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı danışmanlığında, Araştırma Görevlisi Ebru Kılıç Bakırhan tarafından yürütülen proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı ve bu program kapsamında yer alan 1002-A Hızlı Destek Modülü çerçevesinde destek almaya hak kazandı.

Yıllık üretimi yaklaşık 50 bin ton olan bu atığın, çevreye zarar vermek yerine ısı depolama ve enerji verimliliği sağlayan yapı malzemesine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yapılan ön testlerde, meros atığının içerdiği bileşiklerin ısı depolayıp geri salma özelliği kullanılarak yenilikçi malzemeye eklenmesinin mümkün olduğu tespit edildi.

Bu sayede geliştirilecek malzemenin, duvar veya cephe sistemlerine entegre edilerek iç mekan sıcaklığını dengelemesi ve pasif ısıtma-soğutma sağlaması bekleniyor.

Bu özellik, özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu kentlerde, binalarda enerji harcamalarını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayılı, araştırmanın hem enerji verimliliği hem de döngüsel ekonomi açısından önemli örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Kayılı, çalışmada KARDEMİR'in yüksek miktarda çıkan meros atıklarını yapı malzemesi katkısı olarak kullanmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu katkıyla iç mekanda ısı depolama ve sonrasında geri verme özelliğini aktifleştirdiğimiz yapı malzemesi geliştiriyoruz. Böylelikle iç mekan ısıl konforunu enerji etkin biçimde sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmanın çevreye duyarlı üretim anlayışına da katkı sunduğunu dile getiren Kayılı, "Sanayi atıklarını döngüsel ekonomi kapsamında yeniden değerlendirmek, sürdürülebilir mimarlığın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışma hem enerji verimliliğine katkı sağlayacak hem de çevresel yükü azaltarak yeni nesil enerji etkin yapı malzemelerinin önünü açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri