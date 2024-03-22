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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

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Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi yaşandığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Yabancı öğrenci sayılarındaki artışla gündeme gelen üniversitenin inşaat mühendisliği bölümüyle ilgili olarak paylaşılan veriler endişe verici boyutta.

SINIFTAKİ 50 KİŞİDEN 48'İ YABANCI UYRUKLU

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde bir sınıfa ait olduğu öne sürülen yoklama listesinde, 50 kişiden 48'inin yabancı uyruklu olduğu görülüyor. Gazeteci Gamze Dağ tarafından servis edilen sınıf listesindeki öğrencilerin çoğunun Afrika kökenli olduğu dikkatlerden kaçmazken, iddialar bununla da sınırlı kalmadı.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

İTİRAF SAYFASINDA VAHİM İDDİALAR

Üniversitenin itiraf sayfasında yer alan paylaşımlarda, Türk erkek ve kız öğrencilerin Afrika kökenli öğrencilerle yaşadıkları ilişkiler sonrası HPV ve HİV şüphesiyle hastaneye gittiği öne sürüldü. Vahim iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi

"ÇAD'IN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİ ALMAYA ÇABALIYORUZ"

Hastalık iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, üniversitedeki Afrikalı öğrenci sayısındaki fazlalık akıllara eski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat'ın 2022 yılında verdiği bir röportajı getirdi. O yıl üniversitede 1300'den fazla Çadlı öğrenci olduğunu aktaran Polat şu ifadeleri kullanmıştı; "4 senedir Çad'ın en iyi 1000 öğrencisi arasından öğrenci almaya çabalıyoruz. Senegal'in en iyi 8 lisesinin müdürleriyle toplantı yaptık. Bakış açınızı 80 milyonun ötesine, 8 milyara taşımazsanız bunu başaramazsınız. Biz 8 milyara bakıyoruz. Dünya üniversitesi olma yolunda çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası 12 bin öğrencimiz var" diye konuştu.

Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldiEski Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat

"AFRİKA'YI KARABÜK'E TAŞIYACAKLAR"

Polat, üniversitenin Karabük'e büyük katkı sağladığına işaret ederek şunları kaydetmişti; "Bizim derdimiz ekonomi değil, bizim derdimiz kaliteli eğitim. Ekonomi bu işin yan çıktıları. Tabii ki 50 bin öğrenci bu şehre çok büyük katkılar sağlıyor. Özellikle uluslararası öğrenciler birçok iş yerinde kendi ülkeleriyle çalışmalara başladılar. Burada eğitim alan uluslararası öğrenciler ülkelerine gittiğinde buradaki iş insanlarıyla iş birliği içerisinde olacaklar. Bizim 5 bin Afrikalı öğrencimiz var. Karabük'ü Afrika'ya, Afrika'yı da Karabük'e taşıyacaklar. Bunu göreceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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Yorumlar (1)

SMMM:

ÜLKE HER KONUDA ÇIĞRINDAN ÇIKTI.KONTROLSÜZ GÖÇ POLİTİKASI ÜLKENİN TEMELİNİ DERİNDEN SARSIYOR.

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6
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