Karabük Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Karabük Üniversitesi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitime ara verildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle final sınavlarının ertelendiğini açıkladı.

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, NSosyal hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği dikkate alınarak merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak üniversitede pazartesi, salı ve dün öğretime ara verilmişti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
