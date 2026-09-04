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Karabük Üniversitesi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Başladı

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Başladı
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi vermeye yetkili fakülteler arasına katıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi vermeye yetkili fakülteler arasına katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güçlenen akademik ve klinik altyapısıyla uzmanlık eğitimine başlayan fakülte, bölgenin ve Türkiye'nin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine nitelikli uzman hekimler kazandırmayı hedefliyor.

Rektörlüğün destekleriyle akademik ve klinik eğitim altyapısını güçlendiren fakültenin, Endodonti Ana Bilim Dalı ile Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı bünyesindeki uzmanlık eğitimi programları, Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından yetkilendirildi.

Yetkiyle birlikte fakülte, lisans eğitiminin yanı sıra uzmanlık öğrencilerini kabul etti.

Nisan DUS kapsamında Endodonti ve Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dallarına ikişer araştırma görevlisi yerleşti. Ataması yapılan araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitimleri, fakültenin öğretim üyelerinin rehberliğinde yürütülecek.

Eğitim programları, ilgili protokoller kapsamında Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile koordineli olarak sürdürülerek, uzmanlık öğrencilerinin teorik eğitimleri kapsamlı klinik uygulamalarla desteklenecek.

Bu süreçte Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın destekleriyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim üyesi kadrosu iki katına çıkarılarak eğitim, araştırma ve klinik uygulama kapasitesine katkı sağlandı.

Öte yandan, fakültede 2025-2026 yıllarında öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısında ve bu yayınlara yapılan atıflarda da artış kaydedildi.

Kaynak: AA
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