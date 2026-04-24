Haberler

Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ten kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün 2026'da 152 projeyle gelişimini sürdüreceğini bildirdi.

Ak Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük'ün 2026'da 152 projeyle gelişimini sürdüreceğini bildirdi.

Keskinkılıç'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2025'te gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Keskinkılıç, "Geçtiğimiz yıl 4 milyar 57 milyon liralık yatırım gerçekleştirerek önemli başarıya ulaştık. Bu ivmeyi 2026'da daha da yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Keskinkılıç, 2026 için toplam proje tutarının 32 milyar 616 milyon 955 bin lira olduğunu belirterek, yıl içerisinde yatırımlar için ayrılan ödeneğin 5 milyar 650 milyon 269 bin lira olduğunu, Nisan 2026 itibarıyla projeler için yapılan ilk dönem harcamasının ise 759 milyon 637 bin lira seviyesine ulaştığını kaydetti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve diğer kalkınma ajanslarının destekleriyle 2026'da 5 yıldızlı konaklama tesisi yatırımları ile endüstriyel orman ürünleri ve ahşap-kompozit imalatı gibi alanların ön plana çıkacağını aktaran Keskinkılıç, "Gündelik ve faydasız tartışmalarla kaybedecek zamanımız yok. Bizim işimiz Karabük. Şehrimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Karabük'te 166 kişilik ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğü koordinasyonunda 100. Yıl kapalı pazar yerinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yakınlarıyla vedalaşan 166 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek üzere dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Törene, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Müftüsü Ali Erhun ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

