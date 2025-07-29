Karabük'teki Yangınla Mücadeleye Samsun Emniyeti Destek Verdi

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Karabük'ün Aladağ mevkisinde devam eden orman yangınına Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yangın söndürme çalışmalarında 2 TOMA ve 4 personel görev alıyor.

Karabük'te devam eden yangınla mücadele çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Aladağ mevkisinde çıkan ve halen devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları yangın söndürme ekiplerince aralıksız devam ettiriliyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri de yangın söndürme çalışmalara destek veriyor.

Bölgede 6 gündür görevli olan emniyet müdürlüğüne bağlı 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile 4 personel, yangının çıkmasının ardından hızla müdahale sürecine dahil olarak, alevlerin kontrol altına alınmasına çalışıyor.

Yangının söndürülmesi amacıyla tüm birimlerle koordineli şekilde çalışan ekipler, görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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