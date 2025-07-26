Karabük'teki Orman Yangınında Duygusal Anlar: Yangınla Mücadele Eden İşçiden Ailesine Selam

Karabük'teki Orman Yangınında Duygusal Anlar: Yangınla Mücadele Eden İşçiden Ailesine Selam
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Karabük'teki orman yangınına müdahale eden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Hayreddin Arslan, cep telefonuyla ailelerine gönderdiği görüntüyle duygusal anlar yaşattı. Ailesi, gözyaşları içinde oğullarının selamını aldı.

Karabük'te orman yangınına müdahale ederken çekilen videoyla selam gönderdiği orman işçisinin Çankırı'daki ailesi, duygulu anlar yaşadı.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için desteğe giden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de alevlere karşı yoğun mücadele veriyor.

Ovacık Kışla köyü mevkisinde alevlere müdahale eden Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Hayreddin Arslan, Orman Bölge Müdürlüğünce söndürme çalışması sırasında çekilen görüntüsünü cep telefonuyla ailesine de gönderdi.

Görüntüde, yangın söndürme çalışması sırasında cep telefonu kamerasına el sallayan Arslan, "Anne, baba Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum." ifadesini kullandı.

Videoyu duygulanarak izleyen anne Refika ve baba Recep Arslan, ülke genelindeki yangınların bir an önce söndürülmesi temennisinde bulundu.

Baba Recep Arslan, AA muhabirine, videoyu görünce çok duygulandığını söyledi.

Oğlu gibi orman yangınlarıyla mücadele eden herkesin işinin çok zor olduğunu dile getiren Arslan, "Oğlumu ateşin içinde görünce duramadım, dayanamadım. Arabam sağlam olsa Safranbolu'ya gidecektim ama arabam sağlam değildi. İnsan üzülüyor ateşin içinde görünce." dedi.

Orman yangınları konusunda herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, yangına neden olabilecek davranışlardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Anne Refika Arslan da oğlunun selamını alınca duygulandığını ve üzüldüğünü anlatarak, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Sağ salim ailelerine, çocuklarına dönmeyi nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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