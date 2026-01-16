Haberler

Karabük'te 450 yıllık ahşap cami yandı

Karabük'te 450 yıllık ahşap cami yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesinde 450 yıllık tarihi Elekler Camisi, cuma namazı sırasında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak cami tamamen yanarak yok oldu.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 450 yıllık ahşap Elekler Camisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ovaşeyhler köyünün Gemicioğlu Mahallesi'ndeki tarihi Elekler Camisi'nde cuma namazı kılınırken yangın çıktı. Ahşap camide bulunan cemaat, yangını fark ederek dışarı çıktı. İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında cami, kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında camide bulunan Faik Savaş, "450 yıllık tarihi camimiz yangına teslim oldu. 2 rekat namazı kıldık. Duman ve koku sardı. Yanımda hoca vardı. Koku var dedi. Dışarı çıktık hemen. İçerisi dumanla dolmuş" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan