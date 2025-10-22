Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 aracın karıştığı olayda 3 kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
Karabük- Safranbolu kara yolu Bulak Kavşağı'nda kamyonet, cip, motosiklet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İ.U.Ç, M.B. ile O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel