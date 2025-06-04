Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

A.O. (18) idaresindeki 06 BHY 654 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu orman deposu mevkisinde T.B. (31) yönetimindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonetle çarpıştı. Daha sonra B.K'nin (31) kullandığı 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Turhan Karayakalı (58), Z.K. (60), N.K, A.Ç, Ü.B, S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Turhan Karayakalı daha sonra hayatını kaybetti.

Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazanın ardından 61 ACR 354 plakalı otomobil ve kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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