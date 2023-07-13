Karabük'te yürüyen merdivenin altında bebek cesedi bulundu

Karabük'te Hürriyet Mahallesi dolmuş durakları yanındaki yürüyen merdivenin altında bir bebek cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken, bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Karabük'te üst geçidin yürüyen merdiveninin altında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

YÜRÜYEN MERDİVENİN ALTINDA BEBEK CESEDİ BULUNDU

Olay, Hürriyet Mahallesi mevkisinde yaşandı. Güzergahı kullanan vatandaşlar yürüyen merdivenin altında poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen ekipler olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İncelemelerin ardından ceset Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.