Karabük'te Kar Yağışı: 112 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

KARABÜK'te gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük'te kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle kent merkezinde sürücüler yokuşlarda zor anlar yaşadı. Çocuklar da kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışının etkisiyle merkezde 3, Eflani'de 54, Eskipazar'da 10, Safranbolu'da 35, Yenice'de ise 10 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Ekipler kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor" denildi.