Karabük'te Kar Yağışı: Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve özel gereksinimli personel idari izinli sayılacak. Yoğun kar, bir ahırın çökmesine sebep olurken, büyükbaş hayvanlar hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve ögretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

AHIR ÇÖKTÜ, 7 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Diğer yandan Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü Çakıllar Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Mustafa Ç.'ye ait, üzeri çadırla kaplı ahır çöktü. Enkaz altında kalan 7 büyükbaş öldü. Safranbolu ilçesi Aşağıgüney köyünde yaşayan K.K. (64) de solunum sıkıntısı yaşayınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun uğraşlar sonucu köye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri K.K.'yi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yandan kentte kar yağışını fırsat bilen çocuklar hem kardan adam yaptı hem de kayarak güzel vakti geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
