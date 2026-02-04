Haberler

Yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye idari yaptırım uygulandı

Güncelleme:
Karabük'te yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde, 3 tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karabük'te gerçekleştirilen dron destekli koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 tüfeğe de el konuldu. Açıklamada ayrıca, doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

