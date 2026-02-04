Yasa dışı avcılık yapan 4 kişiye idari yaptırım uygulandı

KARABÜK'te yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karabük'te gerçekleştirilen dron destekli koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı. Mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere 3 tüfeğe de el konuldu. Açıklamada ayrıca, doğayı ve yaban hayatını korumak için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.