Karabük'te 2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında bir iki katlı ahşap ev ve bitişiğindeki odunluk tamamen yandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kabaarmut köyünde Ş.A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler daha sonra yanındaki odunluğa da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Eskipazar Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Haberler.com
