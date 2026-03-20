Karabük'te depoda çıkan yangın söndürüldü
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir depoda çıkan yangında itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.
Karabük'te çıkan yangında depoda hasar oluştu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yeni Cami'nin bitişiğinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Olay yeri inceleme ekipleri, depoda çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu