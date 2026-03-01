Haberler

2 katlı ahşap ev ve odunluk yandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Şevki Aksu'ya ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, evin ve odunluğun durumu sevindirici değil.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı ahşap ev ve odunluk, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Eskipazar'a bağlı Kabaarmut köyünde Şevki Aksu'ya ait 2 katlı ahşap evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin yanında bulunan odunluğa da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken; ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
