Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Esenköy köyünde 2 katlı bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiyesi ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evin alt kısmındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvan telef oldu.