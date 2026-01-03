Haberler

Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, Esenköy köyünde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Esenköy köyünde 2 katlı bir ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Yenice Belediyesi itfaiyesi ile Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, evin alt kısmındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvan telef oldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel



