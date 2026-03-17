Karabük'te Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangın sonucu 70 yaşındaki Hüseyin Aydemir hayatını kaybetti, eşi 65 yaşındaki Azime Aydemir yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında dumandan zehirlenen Hüseyin Aydemir (70) hayatını kaybetti, eşi Azime Aydemir (65) yaralandı.

Eflani ilçesi Kavak köyünde Hüseyin Aydemir'e ait iki katlı evin çatı kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede dumandan zehirlenen Hüseyin Aydemir'in cansız bedeni bulundu. Yaralanan eşi Azime Aydemir ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
