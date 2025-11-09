Karabük'te Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi
Karabük'ün Yenice ilçesindeki bir ahşap evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve tüm evi sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen şahısları hastaneye kaldırdı.
İlçeye bağlı Çamlı köyünde Sabri K'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahalede bulunuldu.
Yangında dumandan etkilenen evdeki 5 kişi ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerce söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel