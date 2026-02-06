Haberler

Karabük'te 4 ev, ahır ve traktör yandı, 2 büyükbaş öldü

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 ahır ve 1 traktör tamamen yandı. Yangında ayrıca 2 büyükbaş hayvan yaşamını yitirdi. Yangının çıkış sebebi hakkında soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 ahır, 1 traktör yandı, 2 büyükbaş öldü.

Ovacık ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Kenan Kayabaşı'na (67) ait ahşap evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede Şükrü Yerlikaya (65), Mehmet Kayabaşı (85) ve Mevlüt Tunay'a (75) ait ahşap evler ile Yaşar Yüksel'e (75) ait ahıra sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 4 ahşap ev ve 1 ahır ile 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan da öldü.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

