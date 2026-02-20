Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 54 sentetik ecza hap, 8 farklı ebatlarda sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz