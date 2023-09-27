Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından C.K. ve U.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin, tabanca ve fişekler ele geçirildi.