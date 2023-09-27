Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından C.K. ve U.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda metamfetamin, tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde operasyon düzenledi.
Yürütülen saha ve istihbarat faaliyetleri neticesinde zanlılar C.K. ve U.T. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.