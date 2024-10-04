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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kalem parfüm şişesinde 38,97 gram sıvı esrar ele geçirildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, kalem parfüm şişesine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüz çakmak ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

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