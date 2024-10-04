Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kalem parfüm şişesinde 38,97 gram sıvı esrar ele geçirildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda 2 şüphelinin üzerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, kalem parfüm şişesine konulmuş 38,97 gram sıvı esrar ve pürmüz çakmak ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.