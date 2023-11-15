Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KARABÜK - Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi" faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışma sonucunda F.Ç. ve E.T. yakalandı. Yapılan operasyonda, 40.08 gram Bonzai maddesi, 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, Karabük halkının, geleceğin teminatı gençleri uyuşturucu madde ve türevlerinin zararlarından korumak için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.